Les verres et les lentilles seront bientôt remboursés pour plus de monde: voici les détails financiers précis

Une nouvelle qui fera plaisir à de nombreuses personnes, car les lunettes sont devenues "tendances". En effet, avec le nouveau mode de vie et le temps passé devant les écrans, les personnes qui souffrent de problèmes de vue sont de plus en plus nombreuses. On estime notamment que d'ici 2050, 2 fois plus de personnes souffriront de myopie dans le monde.

Nous vous l'annoncions hier soir, les verres et les lentilles seront remboursés pour plus de monde. En effet, le seuil de dioptrie pour le remboursement va être abaissé de 7 à 6 dans les prochains mois.

Cette nouvelle mesure prise par l'INAMI concernera tous les Belges âgés de 18 à 65 ans. Une belle avancée pour l'Union nationale des mutualités socialistes. "On se réjouit évidemment de pouvoir couvrir plus de personnes. Maintenant, on appelle à continuer les efforts : on sait que dès 2 de dioptrie, c'est une nécessité médicale, or, on est toujours à un seuil de 6, donc il y a toujours énormément de gens aujourd'hui qui n'ont pas les moyens financiers de se payer des lunettes", réagit Joachim Wathelet, expert pour la commission des soins optiques.

Concrètement, la nouvelle mesure représente un remboursement de 79 à 369,24 euros par verre, quel que soit le type de verres. Un budget total de 5,3 millions d'euros a été dégagé et ce changement interviendra à partir du 1er janvier 2024.