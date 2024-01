L'humoriste Seb Mellia accusé de violences sexuelles sur les réseaux sociaux: "Une vingtaine de témoignages", selon Florence Mendez

Le monde du stand up serait-il en passe de débuter son mouvement #MeToo? Depuis quelques jours, l'humoriste Seb Mellia est accusé sur les réseaux sociaux d'avoir commis des violences sexuelles. De nombreuses voix se lèvent pour exiger sa déprogrammation du Cirque Royal où il est censé se produire ce samedi soir à Bruxelles.

Ce samedi, un collage a été apposé sur les façades du Cirque Royal. On peut y lire le terme "violeur", associé au nom de Seb Mellia, un humoriste français censé se produire ce soir dans la salle de spectacle et visé par des accusations d'agressions sexuelles sur les réseaux sociaux.

"Cirque Royal, complice!", scandaient des manifestants postés devant l'établissement depuis environ 18h30. Ces personnes tentaient aussi de sensibiliser les spectateurs et spectatrices aux accusations dont l'humoriste fait l'objet. Selon ces protestataires, la salle de spectacle aurait par ailleurs refusé de rembourser les tickets de celles et ceux qui auraient souhaité ne plus assister au spectacle de Seb Mellia. Ces captures d'écran des stories de l'échevine écologiste schaerbeekoise Sihame Addioui, l'une des figures du mouvement #MeTooPolitique en Belgique, montraient les manifestants vers 20h00.