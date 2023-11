Lotte Kopecky et Lindsay De Vylder remportent un troisième titre national

Kopecky avait déjà triomphé sur le scratch et la course aux points vendredi. Après les quatre épreuves de l'omnium, la championne du monde sur route comptait 218 points, soit 80 de plus que la deuxième, Lani Wittevrongel. Le bronze est revenu à Katrijn De Clercq.

Chez les messieurs, Lindsay De Vilder a remporté l'omnium après la course aux points et la course par équipes. Il a terminé l'omnium avec 162 points devant Fabio Van Den Bossche (143 points) et Milan Van Den Haute (125 points).