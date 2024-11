"On m'a pris 375€ pour 5 litres de carburant": que s'est-il passé cette semaine dans certaines pompes à essence ?

En raison d'un problème chez le spécialiste du paiement électronique Worldline mardi, plusieurs clients de stations-services et de bornes de recharge ont vu un certain montant rester bloqué sur leur carte de banque, même une fois le plein terminé. Worldline assure jeudi que le problème est désormais résolu et que les montants réservés seront progressivement débloqués.