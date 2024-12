Maladie d'Alzheimer: des chercheurs belges font une avancée majeure, "Ces résultats ouvrent des pistes pour de nouvelles approches thérapeutiques"

L'équipe du Centre for Brain Research a découvert que, dans les premiers stades de la maladie, les microglies favorisent la formation des plaques amyloïdes, jouant ainsi un rôle délétère. Mais à un stade avancé, ces mêmes cellules se réactivent pour compacter les plaques, limitant ainsi leurs effets toxiques et protégeant les neurones.

Pour mieux comprendre cette double fonction, les chercheurs ont étudié l'activation des microglies au cours de la maladie. Ils ont constaté que ces cellules sont initialement dans un état "homeostatique", c'est-à-dire peu actives, ce qui favorise la formation des plaques. À mesure que la maladie progresse, elles s'activent et adoptent un rôle protecteur. "Nos travaux montrent que les microglies homeostatiques, présentes au début de la maladie, jouent un rôle nocif, tandis que les microglies activées, plus tardives, ont un effet protecteur. Ces résultats clarifient des données jusqu'ici contradictoires et ouvrent des pistes pour de nouvelles approches thérapeutiques. Mais ils posent aussi une question fondamentale : faut-il activer ou inhiber les microglies, et à quel moment ?", conclut le directeur de l'étude, Bart De Strooper.