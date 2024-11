Manon reste coincée 2 heures dans son train Nivelles-Charleroi sans électricité: "On est plongés dans le noir"

Plusieurs passagers nous ont indiqué via le bouton orange Alertez-Nous être coincés dans le train Nivelles-Charleroi de 16h12. "Ma fille est restée coincée dans un wagon, c'est vraiment n'importe quoi la SNCB, se plaint France par téléphone, la maman de Manon, qui ajoute : "Il n'y avait plus d'électricité, on était plongés dans le noir".

La circulation ferroviaire a effectivement été interrompue aux alentours de 16h30, quand la SNCB a constaté une panne au niveau du matériel roulant. "Cela a généré le blocage du train", confirme Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.