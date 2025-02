Marc Coucke s'offre "un bébé de 150 millions d'années": pourquoi les squelettes de dinosaures intéressent-ils autant les milliardaires?

Les visiteurs pourront admirer un authentique squelette de dinosaure à Paira Daiza. Un fossile de près de 21 mètres de haut, prêté par l'entrepreneur Marc Coucke. Comme lui, de plus en plus de millionnaires n'hésitent pas à dépenser des sommes folles pour s'offrir un bout d'histoire. Explications.

Le multimillionnaire Marc Coucke, co-propriétaire du parc Pairi Daiza, est désormais l'heureux propriétaire d'un quatrième squelette de dinosaures. Ses os sont ceux d'un apatosaure découvert aux États-Unis, "Un bébé de 150 millions d'années", réagit fièrement Marc Coucke. "Je pense que tout le monde est un peu fasciné par les dinosaures. Et ça a encore été de plus avec les films de Jurassic Park".

Son dinosaure lui a coûté près de 5 millions d'euros en vente publique. Découvert en 2018 aux États-Unis, il a fallu trois ans de travail pour le déterrer, le nettoyer et l'assembler. Et Marc Coucke n'était pas le seul intéressé. "De plus en plus de gens et d'institutions sont à la recherche de beaux squelettes de dinosaures. Il y en a au maximum dix par an qui sont trouvés. Je suis très fier qu'on puisse mettre ça, ici, à la disposition", explique-t-il.