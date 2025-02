Un squelette de dinosaure dévoilé à Pairi Daiza: voici "Vulcain", un fossile qui date de 150 millions d'années

Le nouveau projet a été dévoilé vendredi à l'occasion de la présentation de la nouvelle saison. Le parc animalier propose ainsi de remonter des millions d'années en arrière pour explorer le monde de la préhistoire et établir un parallèle entre l'extinction des dinosaures et les enjeux actuels de conservation des espèces menacées.

L'exposition à ciel ouvert "Préhi Daiza, les Terres Disparues" propose, dans la "Terre du Froid", une immersion dans la préhistoire, avec la présentation de quelque 60 dinosaures et animaux de l'Âge de Glace grandeur nature, dont des brachiosaures, T-Rex, spinosaures s'animant grâce à des technologies de pointe, ainsi que, dans l'entrée du parc, "Vulcain", un squelette authentique d'Apatosaurus découvert dans le Wyoming en 2018. Ce fossile de près de 21 mètres, prêté par l'entrepreneur belge et investisseur Marc Coucke, date de 150 millions d'années. Environ 80% des os d'origine et une partie du crâne sont préservés.