Marith Vanhove 22e dans l'omnium, Ally Wollaston remporte son deuxième titre mondial

Lotte Kopecky a décidé, après une saison particulièrement longue et réussie, de ne pas participer à l'omnium de ces Mondiaux. La Belgique avait alors sélectionné Vanhove, âgée de 21 ans. Cependant, la jeune espoir flandrienne a terminé en bas du classement dans les quatre épreuves et se classe 22e sur 24 participantes au classement final.

Dans la lutte pour l'or, la Danoise Amalie Dideriksen et la Norvégienne Anita Yvonne Stenberg étaient en tête avant l'épreuve finale de la course aux points, mais c'est une Wollaston en grande forme qui a pris le contrôle. La Néo-Zélandaise totalise 131 points au classement final, soit douze de plus que la Britannique Jessica Roberts (argent) et 21 de plus que Stenberg (bronze). Wollaston avait déjà remporté jeudi le titre mondial dans la course par éliminations, juste devant Kopecky.