Marre des touristes? Voici les destinations épargnées par le fléau du "surtourisme"

Voyageons un peu ensemble. Nous vous proposons d'abord de visiter l'Europe et plus précisément l'Albanie. Un pays où l'on retrouve des paysages sauvages entre mer et montagne, 300 km de côtes et des eaux cristallines. D'ailleurs, le pays a depuis quelques années développé son offre touristique et cela semble fonctionner puisque en deux ans, le nombre de visiteurs a doublé pour atteindre 10 millions de touristes en 2023.

Cap ensuite vers la Slovénie. Là, vous allez plutôt retrouver des cités historiques assez épargnées par le tourisme de masse, mais aussi une nature préservée pour des vacances estivales sportives.