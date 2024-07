Marten Van Riel furieux du report de l'épreuve de triathlon: "on est des marionnettes"

Quatrième aux Jeux de Tokyo il y a trois ans et sixième à Rio 2016, Marten Van Riel a fait part de son mécontentement dans une réponse à la publication de World Triathlon, la fédération internationale.

"Si la priorité est la santé des athlètes, cette épreuve aurait dû être déplacée à un autre endroit il y a longtemps déjà. On est juste des marionnettes dans un show de marionnettes. Un duathlon n'est pas un triathlon et changer comme ça le jour (de la compétition, ndlr) en plein milieu de la nuit, c'est un manque de respect pour des années de préparation des athlètes et pour tous les supporters, sur place ou à la tv. Quelle image on donne du triathlon sur la plus grande scène du monde", a écrit l'Anversois qui doit disputer l'épreuve avec Jelle Geens.