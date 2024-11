Mauvaise nouvelle pour le portefeuille des Liégeois: tous les habitants de la province risquent d'y passer

La majorité des ménages wallons vont voir leurs taxes poubelles augmenter. En province de Liège par exemple, la hausse est de 8,8 %. Les prix sont restés inchangés après le Covid, mais la situation est devenue intenable pour l'intercommunale. "L'inflation qui augmente et les matières à fluctuation financière qui diminuent, et aussi le fait que pendant deux ans, nous avons vécu sur nos réserves, justement pour pouvoir geler ces augmentations, en espérant évidemment que la situation économique globale s'améliore, mais comme elle ne s'améliore pas, on est coincé", se défend Jean-Jacques De Paoli, porte-parole d'Intradel.

Pour les ménages, l'augmentation moyenne est d'environ 18 euros par an. Et cette nouvelle ne plaît pas aux Liégeois que nous avons rencontré dans le centre. "Malgré tous les efforts qu'on fait, on nous augmente encore. C'est un peu paradoxal", estime un riverain. "Le prix des poubelles augmentent et on trie en plus nos poubelles avec des sacs de couleur, pour moi c'est une ineptie", pense un autre. Pour une autre Liégeoise, c'est illogique : "On est taxés sur tout, et les salaires ne s'augmentent pas". "On est pensionnés, on a notre pension, mais on y arrive. Mais tout le monde n'est pas dans le cas. C'est ça qui est malheureux pour les autres", déplore une dernière habitante de la cité ardente.