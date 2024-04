Michiel Partoens et Arburon Avdimetaj champions de Belgique

Michiel Partoens, 27 ans, vainqueur par k.o technique au 5e round de Bahaa Al Darraji, 31 ans, à cette occasion, s'est ainsi emparé du titre vacant de champion de Belgique des lourds-légers (entre 79,378 et 90,718 kg) abandonné par Yves Ngabu, champion IBO depuis septembre dernier. Il s'agit de sa sixième victoire en six combats, dont cinq avant la limite. Al Darraji a lui subi sa première défaite, pour quatre victoires et un nul.

Le champion de la Ligue Flamande (VBL) des poids moyens (entre 69,853 et 72,574 kg) Arburon Avdimetaj, 22 ans, toujours invaincu (5 combats, 5 victoires, dont 2 par k.o) a étendu sa suprématie au niveau national, en battant par k.o au premier round le Tchèque Nikolas Dzurnak (25 ans), dont c'est la 7e défaite en 16 combats, pour 7 victoires et 2 nuls. Le titre était vacant.