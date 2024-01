"Moi, je fais bouillir": la distribution d’eau potable toujours perturbée dans 3 villages suite aux inondations

Depuis jeudi, Vincent, préleveur pour l’Intercommunale Namuroise de Services Publics, enchaîne les prélèvements chez les habitants. La situation est surveillée de près. Le problème vient du puits d’alimentation en eau potable qui a été inondé. Résultats : la distribution d’eau dans trois villages est perturbée, à Merlemont, Sart-enFagne et Villers-en-Fagne.

Les autorités se veulent rassurantes : l’eau reste potable, mais il s’agit de mesures de précaution. Les habitants, de leurs côtés, préfèrent rester prudents. "Moi, je fais bouillir, ça c’est certain et pour mon café, j’utilise de l’eau en bouteille, tout simplement", explique un habitant. "C’est pas vraiment stressant en tant qu’adulte, mais nous, on a un petit garçon qui prend son bain et tout ça, donc on aimerait qu’il n’avale pas d’eau… On sait jamais, en jouant. On fait bouillir l’eau, on écoute ce qu’ils disent et on fait ce qu’ils demandent", ajoute une autre.