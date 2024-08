Moins chers en France, les cartables et les cahiers? Nous avons fait le test

Depuis plusieurs jours, les rayons des magasins se remplissent de cahiers, stylos et cartables. Et pour cause, la rentrée scolaire approche. Du coup, les parents et les enfants font les achats nécessaires.

Cependant, cela représente souvent un budget important. Pour diminuer le montant de la facture, certains traversent la frontière en direction de la France pour effectuer ces achats. Mais est-ce vraiment moins coûteux ? Nous avons fait le test.