"Mon premier réveillon en mission": ces militaires belges passent les fêtes à entraîner des soldats ukrainiens

Un échange de connaissances

Eliott a quitté la Belgique il y a 2 mois. Lui et ses collègues transmettent leurs compétences aux soldats ukrainiens. "Ils nous ramènent l'expérience et le savoir des combats qu'ils sont en train de mener en Ukraine. Et nous, on leur apporte nos connaissances plus conventionnelles pour améliorer leurs résultats sur le front. Quelques-uns sont blessés légèrement, mais pas de grands blessés de guerre", indique-t-il.

Ils sont environ 600 à avoir quitté la guerre le temps d’un bref répit. Au cœur des tirs d’entraînement, nous rencontrons Smilij. "Je suis ici pour coopérer avec nos frères français et belges." Ce commandant ukrainien n’a plus vu sa famille depuis des mois pour le bien de sa patrie. "Vous savez, c’est mieux d’être ici que sur le front croyez-moi. Cette mission est importante pour nous. On essaye de faire de notre mieux pour communiquer avec les partenaires. Entraîner les soldats ukrainiens, c’est le plus important."

Le plus jeune s’appelle Max, il a 22 ans. "Les Belges sont des personnes gentilles. Ils partagent leur expérience avec nous, alors nous les remercions. Avant d’aller à l’armée, avant que la guerre ne commence, personne ne pensait vraiment à la vie comme étant si précieuse ou si facile à enlever à quelqu'un. C’est lorsqu’on perd quelque chose qu’on se rend compte qu’on avait de la chance."