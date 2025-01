"On n’a plus de repères": Richard Ruben revient sur une année 2024 "surréaliste"

Richard Ruben était l’invité de Martin Buxant dans le Bel RTL Matin. L’humoriste est revenu sur des événements et des personnalités marquants de 2024. Il qualifie cette année de "surréaliste".

"Quand on dit que l’homme le plus puissant du monde a fait une merveilleuse campagne électorale en terminant son dernier meeting en mimant une fellation… On n’a plus de repères. Je suis un peu perdu", dit Richard Ruben.