"Nos impôts ne sont pas bien utilisés": voici les secteurs qui devraient être prioritaires selon Philippe Geluck

"Je continue à le faire. (Aujourd’hui) Je ne suis pas fier, je suis un peu honteux de la façon dont cela se passe. Nos impôts ne sont pas bien utilisés. Je ne sais plus dans quel pays cette loi existe, mais on peut décider qu’une partie des impôts doit être plutôt affectée à l’enseignement, à la défense nationale ou à l’agriculture. J’aimerais avoir ce choix, car j’ai l’impression de verser dans un puits sans fond et que cet argent est mal géré."

Selon le dessinateur-caricaturiste, cet argent devrait pouvoir être dédicacé vers certains secteurs. "Vers l’enseignement, c’est fondamental. La culture, car c’est le lien entre tous. Et évidemment, vers la santé. Mais c’est terrible, une fois qu’on se met à réfléchir comme ça, et je comprends le problème insoluble des politiques, c’est qu’il en faut partout. Il faut aussi faire des routes, il faut des services. Il faudrait peut-être un peu moins d’administration et un peu moins de personnel politique. Je trouve qu’on paie beaucoup de gouvernements pour un si petit pays."

L’artiste est par ailleurs régulièrement en France, où le chaos politique est toujours d’actualité. "Qu’est-ce que les Français pourraient prendre aux Belges pour mieux s’en sortir ? Ils pourraient s’inspirer de notre science du compromis. On a l’impression que chez eux, il faut que ça soit décidé par une majorité absolue, point barre. Mais non, on peut discuter. Je prends un exemple. Eux veulent une loi sur la retraite fixée à 62 ou à 64 ans. On pourrait donc dire qu’on choisirait 63 ans", conclut-il.