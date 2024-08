Nathan souhaite démissionner sans prester son préavis: est-ce possible?

La question va intéresser tous les travailleurs qui comptent changer de travail prochainement. C'est Nathan qui nous la pose, il vient d'être accepté dans une nouvelle entreprise et doit donc quitter son job actuel. Son nouveau patron aimerait qu'il commence le plus vite possible. D'où cette question : "Suis-je obligé de prester mon préavis quand je démissionne ?"

Quand vous voulez quitter votre travail en CDI, vous avez deux options : soit vous prestez un préavis, soit vous payez une indemnité de rupture.