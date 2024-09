"On n'hésitait pas à les envoyer dans la fosse septique": nouveau témoignage après la fermeture d'un centre de santé mentale à Tournai

Une résidence pour personnes vulnérables a été fermée dans le Tournaisis mercredi après plusieurs plaintes pour maltraitance. Il s'agissait d'une résidence non agréée. Suite à ces révélations, nous avons recueilli le témoignage d'une femme qui a travaillé quelques mois dans cette structure. Et ce qu'elle a vu et vécu dépasse l'entendement...