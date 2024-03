Nids-de-poule: des réparations parfois difficiles et coûteuses qui peuvent aller jusqu'à 1.200 euros le mètre

Avec la fin de l'hiver, les dégâts sur les routes communales en Belgique sont une réalité bien connue. Les changements de température et les infiltrations d'eau provoquent des fissures et des nids de poule, ce qui nécessite des réparations urgentes. Jean-Paul Bastin, vice-président de l'Union des villes et des communes de Wallonie, explique : "Au moment où ça gèle, il y a un phénomène d'augmentation du volume. Et donc la route commence à se fendiller. Et puis avec le trafic qui va sur ces routes fendillées, dès qu'il y a un trou, il commence à se creuser. On peut avoir des mauvaises surprises à ce moment-là."

À lire aussi Après la neige, les automobilistes confrontés aux nids-de-poule

Il souligne également que les réparations sont coûteuses, avec environ 1200 euros du mètre courant pour réparer une nouvelle route. La gestion des réparations des routes communales peut être complexe, comme l'explique Jean-Paul Bastin : "Il y a des routes qui appartiennent à d'autres niveaux de pouvoir, la région par exemple. Et là, il faut demander. Et puis on attend longtemps, parfois, avant de pouvoir réparer ?"