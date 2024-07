Nina Derwael se qualifie avec la 4e place pour la finale des barres asymétriques

La championne olympique dans cet agrès à Tokyo, en 2021, a obtenu 14.733 points. La Limbourgeoise a réalisé la 4e meilleure performance. Les huit premières reviendront disputer la finale le dimanche 4 août (15h40).

Le meilleur score des qualifications aux barres a été obtenu par l'Algérienne Kaymia Nemour avec 15.600. La vice-championne du monde d'Anvers a présenté le programme le plus technique (7.100) et réalisé la meilleure exécution (8.500). Elle a devancé la Chinoise Qiyuan Qiu (15.066), championne du monde l'an dernier à Anvers, et l'Américaine Sunisa Lee (14.866), la médaillée d'argent des Jeux de Tokyo.