Nouveau coup dur pour l'enseignement: le nombre d'inscrits dans les filières pédagogiques est en baisse, voici les matières les plus touchées

En l'espace d'un an, le nombre de nouveaux inscrits dans les filières pédagogiques est passé de 4.340 à 3.562, soit une baisse de 18%, selon des données collectées par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares).

C'est surtout dans la section 3, à savoir la filière qui forme les futurs enseignants pour les classes de la 5e primaire jusqu'à la 3e secondaire, que la diminution est la plus sensible, avec une chute de 29%, selon ces mêmes statistiques. Dans la section 2, destinée aux instituteurs de la 3e maternelle jusqu'à la 6e primaire, la baisse d'inscriptions sur un an est de 10%. Pour la section 1, qui forme les instituteurs pour les classes de la 1re maternelle jusqu'à la 2e primaire, la diminution n'atteint là que 6% seulement.