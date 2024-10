Nouvelle action de la police contre la distraction au volant ces mardi et mercredi

La police organisera ces mardi et mercredi une sixième action nationale de contrôles contre la distraction au volant, annonce-t-elle lundi dans un communiqué. Durant ces 48 heures, les agents contrôleront notamment l'usage du GSM au volant.

La distraction au volant est l'une des principales causes d'accidents sur nos routes, rappelle la police.

Lors de l'édition précédente, organisée en mai 2024, un total de 2.040 infractions avaient été constatées et 427 conducteurs s'étaient vu retirer leur permis de conduire. Pas moins de 1.934 de ces infractions concernaient l'usage du GSM au volant et 114 d'autres formes de distraction (se maquiller, lire le journal, etc).