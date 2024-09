Pas encore de plan social, mais "une concertation constructive"

Le plan d'économies "BC Next Level" doit "simplifier et numériser" Barry Callebaut. Le plus grand producteur de chocolat au monde veut ainsi supprimer 2.500 emplois, dont environ 500 en Belgique. Le groupe est installé dans le Plat Pays en Flandre orientale (Wieze et Lokeren), où 311 postes seraient supprimés, et dans le Brabant flamand (à Hal), où l'on évoque 178 pertes d'emploi.

Les organisations syndicales ont fait part de leur intention de réduire cette série de licenciements, mais aucun bilan définitif n'a pu être annoncé mardi. Aucune réunion n'a encore été organisée quant à un plan social pour les employés qui devront quitter l'entreprise. Cela devrait avoir lieu au mois de septembre. L'ACV-CSC et l'ACLVB-CGSLB évoquent dimanche "une réunion constructive" où ils ont tenté de convaincre la direction de maintenir certains postes d'employés et de cadres à Wieze et à Lokeren.