Pépin de santé pour Philippe Geluck: "Je suis à l'hôpital"

"Hier soir, petite alerte, mal au ventre, je me présente aux urgences et ils me disent: 'On doit vous garder'", raconte le dessinateur.

Il a donc passé la nuit aux urgences et y est toujours pour passer quelques examens supplémentaires.

"Je suis à l'hôpital. Je suis dans une très jolie chemise de nuit, vous savez, celle qu'on ferme à l'arrière", a-t-il plaisanté avant de rassurer tout le monde.

"Ne soyez pas inquiets. Merci de vous enquérir de ma santé. Je me réjouissais de venir, et puis patatras. Ce genre de choses, on ne les choisit pas", a-t-il expliqué.

Philippe Geluck a donc été installé dans une chambre à part afin de participer à l'émission à distance.