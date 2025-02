Philip Soubry, patient zéro du Covid en Belgique, se confie: "Ça a été une période très difficile"

Partager:

Philip Soubry, originaire de Gullegem, en Flandre occidentale, est le patient zéro du coronavirus en Belgique. Autrement dit, il est la première personne à avoir contracté le Covid en Belgique. Comment a-t-il vécu cette expérience ?

Février 2020. Philip Soubry - travaillant pour le fabricant de machines LVD - et dix autres Belges étaient rapatriés de Chine. Parmi ce petit groupe, seul Philip a été testé positif au coronavirus. Ce dernier est immédiatement mis onze jours en quarantaine à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. "Au début, je me sentais comme un danger pour l'État. L'ancien bourgmestre de Courtrai, Vincent Van Quickenborne, avait appelé la ministre de la Santé Maggie De Block pour vérifier si c'était sûr de me laisser me promener à Courtrai", a-t-il confié à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Philip Soubry n'a pu retourner en Chine, à Huangshi, une ville près de Wuhan (épicentre de l'épidémie), qu'à la fin juillet 2020 : "Je ne l'oublierai jamais. C'était un vol de KLM à 10.000 euros pour un aller simple. À l'aéroport de Bruxelles, on m'a dit que personne ne pouvait voyager de Belgique vers la Chine. C'était de la folie. Finalement, après quelques appels, j'ai pu partir, car le vol n'atterrissait pas directement en Chine, il y avait d'abord une escale à Amsterdam". Quarantaine dans un hôtel Dès sa sortie de l'avion en Chine, il a été mis en quarantaine. "C'était tellement strict à l'époque", a-t-il décrit à Het Laatste Nieuws. "Nous avons été bloqués deux semaines en quarantaine dans un hôtel. Jusqu'à ce que l'on découvre qu'une personne du vol était contaminée, et nous avons dû immédiatement changer d'hôtel pour un autre avec un régime encore plus strict". "La nourriture n'était pas bonne et on ne pouvait pas sortir de la chambre d'hôtel. Lorsque l'heure du repas arrivait, ils frappaient d'abord. On avait alors deux minutes pour ouvrir la porte, prendre le plateau avec la nourriture et remettre ensuite le plateau dans le couloir. C'était beaucoup plus strict qu'en Belgique", a-t-il ajouté. Tout a soudainement rouvert et tout le monde a été infecté en une semaine