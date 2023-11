Philippe n’a pas pu se faire vacciner contre le covid dans un centre à Liège: n’est-ce pas ouvert à tout le monde?

Philippe s’est rendu au centre de vaccination de Liège il y a quelques jours. La vaccination contre le covid lui a été refusé, car il a moins de 65 ans et il est en bonne santé. On lui a dit qu’il pouvait seulement recevoir le vaccin s’il a un mot de son médecin. Philippe pensait que la vaccination était ouverte tout le monde. Qu’en est-il réellement ?

Le médecin donnera alors ses instructions. Et si besoin, une prescription de vaccination s'il estime qu'elle est recommandée pour vous.

Si vous avez moins de 65 ans, que vous êtes en bonne santé, que vous ne faites pas partie d'un groupe prioritaire, le médecin peut vous dire d’attendre et de consulter votre médecin traitant, qui est finalement celui qui vous connait le mieux.

- Pour les personnes de plus de 65 ans. - Pour les résidents de maison de repos. - Pour les femmes enceintes. - Pour les personnes immunodéprimées. - Pour les travailleurs du secteur de la santé.

Pour cette campagne automnale, aucune invitation ne sera envoyée dans votre boîte aux lettres. Vous y allez avec ou sans rendez-vous.

Où se faire vacciner ?

Il y a 5 centres : Charleroi, Tournai, Liège, Verviers et Braine-l’Alleud.

Et trois antennes : Ecaussinnes, Mouscron et Liège.

La vaccination peut également se faire chez votre médecin généraliste et dans les pharmacies participantes.