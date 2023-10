Philippe ne parvient pas à se connecter à MyMinfin: plusieurs services publics encore indisponibles en ligne ce dimanche

Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous: "J'ai voulu me connecter sur mon Myminfin et je n'ai pas pu le faire en raison d'une cyberattaque possible...". Voilà le message envoyé par Philippe.

Il s'avère que des problèmes informatiques perturbent dimanche le fonctionnement de plusieurs sites internet des services publics. C'est notamment le cas du SPF Finances, qui a signalé, via X (anciennement Twitter), une "attaque de hackeurs". Le site web du Palais Royal rencontre également des problèmes et n'est pas accessible.