Plus de 27 millions d’animaux abattus en Belgique en un mois: une espèce largement en tête

Les bovins suivent la même tendance avec 570.878 abattages en Flandre en 2023, bien au-dessus des 200.217 enregistrés en Wallonie. Les moutons et caprins sont également majoritairement abattus en Flandre, bien que la différence soit moins marquée que pour les porcs.

La Wallonie se distingue par une activité concentrée sur certaines catégories spécifiques, comme les équidés, mais reste loin derrière la Flandre en volumes totaux.

Quels animaux sont les plus abattus ?

Les poulets sont de loin l'espèce la plus abattue en Belgique, avec plus de 300 millions d'unités par an entre 2021 et 2023. Ils sont suivis par les porcs, qui totalisent 31,47 millions sur cette période, et les bovins, avec 909.450 têtes abattues.

Le mois d’octobre 2024 a enregistré le plus grand nombre d’abattages, tous animaux confondus. Les porcs y ont atteint un pic avec 857.998 unités, tandis que les bovins ont également connu une forte activité avec 72.234 abattages.

Une année record en 2021

Enfin, 2021 reste l’année où les volumes d’abattages étaient les plus élevés, toutes catégories confondues, avec des chiffres particulièrement marquants pour les porcs (11,58 millions) et les moutons (121.274).

En conclusion, bien que la Belgique conserve des volumes élevés d’abattages, une tendance à la baisse se dessine depuis quelques années, portée principalement par la diminution du nombre de porcs et de moutons abattus. La Flandre reste le moteur principal de l’industrie, tandis que les volailles et les porcs dominent largement les volumes totaux.