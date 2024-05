Pourquoi est-il encore nécessaire de défiler à la Pride? Victoriæ, femme transgenre, nous explique

Victoriæ Defraigne a 24 ans. Elle est activiste pour la visibilité des femmes trans, comme elle. Ce samedi, elle défilera auprès de 250.000 autres personnes LGBTQIA+ à Bruxelles pour défendre le drapeau arc-en-ciel. "Le concept de Pride est super important pour nos communautés", raconte Victoriæ. "Tout d'abord parce que c'est un moment militant où on peut revendiquer nos droits et aussi où on peut lutter contre les discriminations." La Pride comme un concept plutôt qu'un événement.

"Ce qui est intéressant, c'est la pluralité des Prides", poursuit Victoriæ. "Différentes Prides qui touchent différents publics, qui militent pour différents droits, touchant différentes communautés..." L'exemple de la "Pride des banlieues", à Paris, est donné. Elle touche les personnes queers issues des banlieues "généralement plus minorisées et plus précarisées".