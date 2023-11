Que se passe-t-il après notre décès ? Des années d'enquêtes permettent à un auteur d'affirmer que "la mort n'existe pas"

Le Docteur Sassine était l’une des premières victimes du coronavirus en Belgique. Nous l’avions rencontré en avril 2020 à l’hôpital : il sortait de 3 semaines de coma et a frôlé la mort. "Je voyais mon père, des gens qui étaient décédés depuis des années. J'ai eu la visite de deux Saints dans mon rêve", témoignait-il.



Les expériences de mort imminente sont un phénomène fascinant qui nous ramène à cette question fondamentale : qu’en est-il de notre conscience ? "Toutes ses EMI qui se produisent autour de nous, si elles sont vraiment réelles, veulent dire que notre conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale. Quand on les passe au crible de la recherche, on s'aperçoit qu'il y a une dimension fondamentale de notre conscience qui n'est pas bloqué ni dans le temps, ni dans l'espace", note Stéphane Allix, écrivain et ancien journaliste.

Stéphane Allix a vu son frère mourir sous ses yeux il y a 22 ans en Afghanistan. Depuis, cet ancien journaliste de guerre s’est plongé dans le questionnement de la mort. Des années d’enquêtes, de témoignages, y compris de scientifiques, pour aboutir à ce livre : "La mort n’existe pas". "J'ai rencontré un nombre incalculable de scientifiques pour ce livre. Ils les étudient et permettent de mettre en évidence qu'il ne s'agit pas du tout d'un délire ou d'une hallucination, mais de phénomènes réels".