"Quel impact sur l'avenir de mes enfants?": les habitants de Chièvres inquiets après les erreurs d'analyses sanguines liées aux PFAS

Les communes de Chièvres et de Ronquières n'en ont pas terminé avec les PFAS. Les analyses sanguines pour détecter ces substances dans le sang sont incorrectes. Les taux de PFAS sont inférieurs à la réalité à cause d'un problème technique.

Élodie, une habitante de Chièvres, a reçu l'information par mail ce lundi soir, vers 20h, de la part du laboratoire. "Après analyse approfondie, il apparaît désormais que ces résultats sont sous-estimés pour les dosages en PFAS dans le sang, sous-estimation moyenne d'environ 50%", peut-on lire dans l'e-mail envoyé aux personnes concernées.

Au début de l'année 2024, elle avait effectué une prise de sang pour évaluer son taux de PFAS et avait obtenu des résultats rassurants, mais incorrects. "Je n'avais pas fait la prise de sang à mes enfants en me disant je verrai selon le résultat que j'allais obtenir. Maintenant, ça m'inquiète encore plus parce que j'ai aussi été enceinte pendant la période où on a consommé de l'eau contenant des PFAS. Quel impact ça va avoir sur notre avenir, sur l'avenir de mes enfants ?", s'inquiète-t-elle.