Pollution aux PFAS: comment les erreurs dans les analyses ont-elles pu se produire? "Il fallait être transparent"

Des résultats d'analyses sanguines pour détecter la présence de PFAS menées à Chièvres et Ronquières sont donc erronés. Alors que ce dossier est particulièrement sensible, qu'a-t-il pu bien se passer? l'ISSEP, l'Institut scientifique de service public, qui a centralisé les analyses, s'explique.

Chargé de réaliser les analyses des tests sanguins, le laboratoire Eurofins aurait rencontré un problème de conservation des échantillons.

Conséquence: les taux de présence de PFAS dans le sang auraient été sous-estimés. Cette erreur a été constatée par l'Institut scientifique de service public. "On a eu un nombre important d'échantillons qui ont été prélevés et analysés", explique Rose Detaille, directrice de l'Institut scientifique de Service public (ISSEP). "Il n'a pas été possible pour le laboratoire d'analyser les échantillons directement après le prélèvement. Ils ont été systématiquement conservés, congelés, et visiblementn les conditions de congélation n'étaient pas idéales."