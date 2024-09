Qui sont les 4,5 millions de "gamers" en Belgique? La réponse pourrait vous surprendre

Pour la VGFB, le cliché d'un adolescent jouant aux jeux vidéo dans sa chambre est depuis longtemps dépassée. Ce passe-temps de niche s'est depuis mué en une forme de divertissement populaire et à part entière pour petits et grands, analyse la fédération.

Pas moins de 4,5 millions de Belges jouent occasionnellement aux jeux vidéo, soit près de 40% de la population, selon les chiffres pour 2023 que la Video Games Federation Belgium (VGFB), la fédération belge des jeux vidéo. Un chiffre stable par rapport à 2022. Et ce public n'est pas que masculin, puisque près de la moitié de ces joueurs sont des femmes.

Quelque 4,5 millions de Belges y jouaient l'an dernier, tout comme en 2022. C'est davantage que les 4,3 millions des années 2020 et 2021, ce qui confirme la croissance après la période du coronavirus.

Les joueuses en hausse

Parmi les adeptes, les joueuses sont en hausse. Au cours des 15 dernières années, la part des joueuses a ainsi augmenté de 10%. Elles représentaient d'ailleurs 47% de tous les "gamers" en Belgique l'an dernier, soit davantage que la moyenne européenne (43,5%).

"Compte tenu de l'attention et des investissements croissants dans la diversité des jeux vidéo, tant de la part des éditeurs que des développeurs", la VGFB s'attend à ce que cette tendance se poursuive dans les années à venir.

L'âge moyen du gamer belge, comme dans le reste de l'Europe, est de 31 ans et 37% des joueurs et joueuses ont plus de 35 ans.