Rappel d'un fromage morbier vendu dans les magasins Intermarché, Match et Louis Delhaize

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a annoncé lundi le retrait du fromage Morbier AOP de la vente et le rappel de ce produit auprès des consommateurs, à la suite d'une notification du système RASFF, le système d'alerte européen. Ce retrait est demandé en raison de la présence potentielle de la bactérie E. Coli. Il est demandé de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

Vendredi et samedi, l'entreprise Delfood SA avait également annoncé le retrait du fromage "Morbier Mont des Joux" de la marque "Louis" dans les magasins Louis Delhaize, Match et Smatch. Lundi, l'Afsca ajoute que le retrait du Morbier AOP concerne également les magasins Intermarché et Intermarché by Metsdagh.

Les produits concernés (des portions de +/- 200 gr emballées sous film plastique) portent des dates de péremption allant jusqu'au 3 janvier 2024. Ils pourraient contenir des bactéries hautement pathogènes pour l'homme qui peuvent entraîner "une infection gastro-intestinale dans la semaine qui suit la consommation, éventuellement accompagnée d'une diarrhée sanglante, accompagnée ou non de fièvre", expliquaient les enseignes Match et Smatch vendredi.