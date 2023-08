Robbe Ghys déçu de manquer le podium de la course à l'américaine: "C'est horrible"

Les cyclistes sur piste Robbe Ghys et Lindsay De Vylder ont été écartés du podium mondial de la course à l'américaine dans le 20e et dernier sprint, mardi soir à Glasgow en Écosse. "Mais je préfère être quatrième que deuxième derrière ces 'Hollandais'", a déclaré Ghys en déplorant le comportement en course des nouveaux champions du monde.

Ghys et De Vylder ont longtemps été en tête (pendant les 15 premiers sprints) de ce Madison après un départ éclair et le gain des deux premiers sprints. Deuxièmes avant de franchir la ligne d'arrivée, ils se sont retrouvés quatrième celle-ci franchie. "Cela s'est mal passé dans le sprint final", a analysé Ghys. "Nous nous sommes un peu trop laissés distancer dans les trente ou quarante derniers tours. Il nous a manqué un petit quelque chose".

La tactique consistant à utiliser beaucoup d'énergie en début de course pour marquer des points tout de suite s'est finalement avérée ne pas être la bonne lors de ce championnat du monde. "Cette fois, c'est le sprint final qui est décisif. C'est très amer, oui. Mais je suis aussi très fier de moi et de Lindsay. Nous avons vraiment fait notre travail. Dès le début, nous avons essayé de faire la course. Mais on s'est fait rattraper à la fin. On relève la tête et on passe au prochain objectif".