Salah Abdeslam extrait de sa cellule en Belgique et renvoyé en France

Ce n'est qu'au dernier moment qu'il a appris son transfert, ce qui est normal, comme l'explique Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. "On est dans le cadre d'un dossier terrorisme, les mesures de sécurité sont donc importantes. Ce transfert est né d'un accord entre la France et la Belgique, entre le parquet général de Paris et le parquet fédéral, au moment où Salah Abdeslam a été prêté par la France à la Belgique pour assister au procès des Attentats de Bruxelles. La convention prévoyait qu'à la fin du procès, Salah Abdeslam serait restitué à la France pour purger sa peine. On ne peut pas déroger à cette convention, elle est signée. Il y avait, en plus, un autre risque potentiel : si Salah Abdeslam était resté en Belgique, il y aurait potentiellement eu, à un moment ou l'autre, plus de titre légal pour le garder en prison en Belgique et donc la Belgique aurait dû le libérer, ce qui n'était pas acceptable."

Condamné aussi en Belgique

En septembre, Salah Abdeslam a été condamné pour "assassinats dans un contexte terroriste" par la justice belge pour les attentats de mars 2016 à Bruxelles.