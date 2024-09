Salaire, avantages: que gagne réellement le pape chaque mois?

Combien touche le pape François pour ses activités chaque mois ? A-t-il droit à des avantages particuliers ? Cela va peut-être vous surprendre, mais figurez-vous que le pape... ne gagne rien du tout.

Il n'a pas de salaire qui tombe tous les mois sur son compte en banque, et pour une raison bien précise : tout est payé pour lui. En effet, le pape est nourri, logé et soigné. Il a même une voiture de société avec son propre chauffeur. Le pape n'a donc pas de salaire, mais il précise qu'il ne manque de rien et que, dès qu'il demande quelque chose, on lui apporte.