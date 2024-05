Sans-abrisme à Bruxelles : "les besoins augmentent mais le soutien social diminue"

À la veille des élections et après plus de 15 ans d'aide structurelle à la population bruxelloise sans-abri, l'organisation humanitaire Médecins du Monde dresse un bilan alarmant. Entre la hausse du nombre de personnes sans-abri et l'augmentation des profils dits "vulnérables", l'organisation exhorte les différents niveaux de pouvoir à s'adapter à l'évolution de la réalité de la rue.