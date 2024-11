"Sans ça, ils sont en danger": les câlineuses de bébés à la rescousse des nouveau-nés seuls à l'hôpital

Virginie n'est pas sa maman. Elle fait partie de ce que l'on appelle ici des "câlineuses de bébés". Une fois par semaine, elle leur tient compagnie. "Le contact, la chaleur humaine, on voit immédiatement un changement de comportement. Si un bébé est agité, on peut rester plus d'une heure avec lui, le temps qu'il se calme", explique Virginie, bénévole.

Dans les situations les plus extrêmes, le manque d'affection peut conduire à des décès parmi les nouveau-nés hospitalisés. Les câlineurs se mobilisent donc pour prévenir ces drames. Ils sont actuellement environ 70 à offrir leur présence dans cet hôpital de référence pour enfants, ainsi que dans d'autres établissements de Bruxelles et de Wallonie. "On donne beaucoup à ces petits, mais ils nous apportent énormément aussi. Nous évitons de nous attacher parce qu'ils ne sont pas nos enfants, ni de notre famille. Bien sûr, j'aimerais avoir des nouvelles d’eux plus tard. Mais je leur souhaite bonne chance et on passe à d'autres bébés qui ont besoin de nous", confie Virginie. "Évidemment, on garde en mémoire ceux dont on s'est beaucoup occupé, mais la vie continue."

Pour le petit Denis, soigné pour des troubles respiratoires chroniques, une sortie de l’hôpital pourrait bientôt être envisagée. En revanche, Salar devra encore patienter plusieurs mois avant de pouvoir rentrer chez lui.