Santiago, le bébé prématuré enlevé en France, retrouvé vivant aux Pays-Bas avec ses parents

Selon nos informations, Santiago et ses parents ont été retrouvés à Amsterdam, aux Pays-Bas. La famille se trouvait dans un hôtel. L'enfant est en vie et a été pris en charge par des services hospitaliers néerlandais. Vraisemblablement, il est en bonne santé. "L'enfant a été retrouvé en compagnie d'adultes qui sont très certainement les parents", déclare Vincent Macq, procureur du roi de Mons-Tournai, joint par notre rédaction. Pour le procureur, l'issue de cette traque est "une excellente nouvelle". "On n'a jamais voulu lâcher le morceau, décrit-il. On y a cru. On savait qu'il y avait un risque, mais on cherchait un enfant en vie. C'est peut-être un miracle, mais c'est surtout le fruit d'un travail acharné et remarquable réalisé en très peu de temps".

Le procureur considère qu'il s'agit d'un "magnifique exemple d'entraide judiciaire au niveau européen". "J'ai envie de souligner l'excellent travail réalisé par la police judiciaire fédérale de Mons, sous la direction de la juge d'instruction belge qui a fourni un travail remarquable et la bonne collaboration qu'on a eue avec les autorités judiciaires et policières des Pays-Bas", se réjouit Vincent Macq qui précise que les enquêteurs et enquêtrices ont travaillé de façon "très très intense".