Thomas, au chômage technique à cause de la météo, en profite pour se former: "J'aurai plus facile sur le chantier suivant"

En 2024, année la plus humide depuis le début des relevés, le secteur de la construction a perdu plus d’un million de jours de travail en neuf mois, soit près de 30 % de plus qu’à la même période en 2023. Pour éviter de se retrouver au chômage technique, alors que 57 % des entreprises subissent encore des retards, certains travailleurs se forment à d’autres métiers.

Actuellement au chômage technique, il profite de cette occasion pour se former à la conduite et au maniement d'une nacelle électrique.

"On prend le temps de se former sur les machines et avoir plus facile sur le chantier suivant", indique-t-il.

Chômage technique et main-d’œuvre qualifiée : le Forem répond aux besoins du secteur

Du 1ᵉʳ décembre au 31 mars, beaucoup de chantiers extérieurs sont à l'arrêt, mais le secteur est à la recherche de main d'œuvre qualifiée. Près de 4000 offres d'emploi sont ouvertes sur le site du Forem.



"Ici, on leur explique la machine, on leur explique surtout comment réfléchir avant d'agir. Donc analyser le chantier, vérifier sa machine, vérifier son environnement de travail. Et tout ça pour travailler en parfaite sécurité", explique Francq Mousty, formateur sécurité Forem.

Lors de cette période hivernale, le Forem organise 265 sessions d'apprentissage. Des formations qui profitent aux entreprises et aux employés également.

"Le travailleur reçoit une prime de formation, donc il est encouragé à se former parce qu'il va pouvoir cumuler, avec son chômage intempéries, une prime de formation de 55 € de l'heure octroyée par le secteur", indique Raymonde Yerna, administratrice générale du Forem.

En Wallonie, le secteur de la construction compte plus de 65 500 ouvriers.