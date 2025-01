Trafic de drogue: faut-il faire payer davantage les consommateurs? Voici pourquoi les associations ne sont pas d'accord

La somme est à payer directement sur place ou via un ordre de paiement reçu dans les 5 jours. Mais qui définit le montant de l’amende ? Pourrait-on faire payer les clients plus cher ?

C’est une première à Liège : pour lutter contre le trafic de drogue qui pourrit la vie de certains quartiers et de leurs commerçants, la police interpelle désormais les dealers, mais aussi les clients, à qui elle propose une transaction immédiate : 25 euros en dessous de 3 grammes, 100 euros si vous possédez entre 3 et 10 grammes, et jusqu’à 300 euros si les quantités sur le consommateur sont encore plus importantes.

En 2022, une circulaire des procureurs généraux a généralisé l’imposition d’amendes ou "transactions immédiates" pour détention de faibles quantités de drogues dans le contexte des festivals, amendes d’un montant de 25 euros pouvant aller jusqu’à 300 euros.

L'idée de faire payer plus cher les clients, et donc les consommateurs de drogues, revient régulièrement. L'ancien ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), avait proposé qu'on porte l'amende jusqu'à 1 000 euros.

Pour les fédérations belges du secteur drogues et addictions, ce n'est pas la bonne approche. Selon l'ASBL IDA, la répression des consommateurs, si féroce soit-elle, n’a jamais eu l'effet recherché et la consommation ne fait qu’augmenter. Elle préconise de traiter cette consommation comme un problème de santé et non plus comme un délit.