Treize mille téméraires se préparent pour la Dodentocht à Bornem

La Dodentocht annuel débutera à Bornem vendredi soir à 21h00. Cette marche de 100 kilomètres en est à sa 55e édition et affiche une fois de plus complet avec 13.000 participants inscrits.

Cette année encore, la Dodentocht prendra son départ du domaine sportif et récréatif de Breeven et se terminera, comme le veut la tradition, au centre de Bornem. Le parcours a été modifié par rapport aux années précédentes afin d'améliorer la sécurité des participants. L'itinéraire prévoit d'abord une boucle à Bornem, avant de passer par Ruisbroek, Kalfort, Lippelo, Opdorp et Buggenhout.

Dans la deuxième partie du parcours, les participants traverseront Opstal en direction de Baesrode, puis mettront le cap vers Saint-Amand et le parc Fort Liezele. Ils retourneront à Bornem via Puers et Oppuers.