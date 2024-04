Un accident s'est produit sur l'E411: voici l'état des routes ce vendredi matin

L'accident à Houdeng-Goegnies dans l'échangeur entre la E19 et la E42 vous ralentit encore 10 minutes entre Saint-Denis et Houdeng-Goegnies.

Un accident s'est produit sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Heinsch. La bande de gauche est bloquée en direction du Luxembourg. 10 minutes de ralentissements sont constatés entre Habay et Stockem.

08h35

Accident dans l'échangeur entre l'E19 Mons-Bruxelles et l'E42 à hauteur de Houdeng-Goegnies

Un accident vient d'être signalé dans l'échangeur entre l'E19 Mons-Bruxelles et l'E42 à hauteur de Houdeng-Goegnies en direction de Liège. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont bloquées en direction de Liège. 6 minutes à ralentir sur l'E19 entre l'Aire du Roeulx et Houdeng-Goegnies.

On rappelle cette perte de chargement sur la Nationale 98 à hauteur de Velaine-sur-Sambre en direction de Mettet. Un camion y a perdu de la terre et des cailloux entre le rond-point de l'autoroute et celui de Velaine.

Les files sont vraiment peu nombreuses ce matin autour et vers Bruxelles : 5 minutes dans les travaux débutant à Daussoulx et un peu moins de 10 minutes sur le ring intérieur avant le Tunnel des 4 Bras de Tervuren.