Un camion transportant des matières dangereuses sur le flanc sur l'E429 à hauteur de Froyennes: l'autoroute fermée

Un second accident vient de se produire sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Huizingen en direction de Grand-Bigard.

En venant de Bruxelles, l'autoroute est fermée à l'échangeur de Kain et en venant de la France à hauteur de la sortie Froyennes.

ATTENTION : Il s'agit d'un camion transportant des matières dangereuses qui s'est couché sur le flanc avec risque de pollution pour l'Escaut pas loin. La situation est donc très compliquée et l'autoroute est en conséquence FERMEE DANS LES DEUX SENS DE CIRCULATION vers Bruxelles et vers la France.

06h32

Accident sur l'E429 à hauteur de Froyennes

Un accident est déjà signalé sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille à hauteur de Froyennes en direction de la France.

ATTENTION : l'autoroute est pour l'instant fermée dans les deux sens de circulation ! Les déviations locales sont en train d'être mise en place.

A Bruxelles, début des files habituelles avant les zones de chantier : en intérieur entre Grimbergen et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren puis en extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.