Un constat interpellant: près de la moitié des piscines en Wallonie ne sont pas accessibles

Sur les 146 piscines recensées par le cadastre sportif wallon, une soixantaine sont soit fermées soit non accessibles au grand public, car situées exclusivement dans l'enceinte d'une école, rapporte Sudinfo mardi.

Cela fait des années que le politique affirme sa volonté d'augmenter le nombre de bassins sur son territoire. Un plan piscines avait d'ailleurs sélectionné pas moins de 33 projets en 2018, pour la rénovation de piscines principalement mais également pour des nouvelles constructions.

Verdict : seuls 26 projets ont réellement été lancés, 20 ont d'ores et déjà vu le jour, mais ces travaux sont loin d'être suffisants. Sur le site cadasport qui recense les sites sportifs en Région wallonne gérés par les pouvoirs locaux et par les clubs sportifs, quelque 146 piscines sont répertoriées. Mais parmi celles-ci, au moins une trentaine sont fermées voire carrément détruites. Et seule la moitié de ces fermetures (au moins 16) prévoit une réouverture puisqu'une rénovation est en cours.