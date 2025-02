Un nouveau chantier débute sur l'E40 à hauteur de Bertem: à quoi les automobilistes doivent-ils s'attendre?

Et pour cause : le pont de Bertem, qui contient de l'amiante, va devoir être détruit et remplacé par un ouvrage plus moderne. "Conséquence : les quatre bandes de circulation vers Bruxelles seront maintenues, mais elles seront rétrécies, et la vitesse sera limitée à 70 km/h. Dans l'autre sens, vers Liège, les quatre bandes seront ramenées à trois. La vitesse y sera également limitée".

Il faudra donc s'attendre à de nombreux ralentissements pour les navetteurs liégeois quittant la capitale en fin de journée. À noter que la fin du chantier est prévue pour fin 2026.