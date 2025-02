Grève sur le rail: voici les lignes impactées ce lundi

Une grève tournante de neuf jours a débuté vendredi sur le rail, perturbant fortement le trafic. Des réductions importantes du trafic sont prévues pour lundi et mardi. Le mouvement, mené par les syndicats SIC et SACT, proteste contre plusieurs réformes touchant le secteur ferroviaire.

Une grève tournante de neuf jours a débuté sur le rail vendredi soir à 22h00. Concrètement, les perturbations pourront évoluer d'un jour à l'autre. Un service alternatif a été élaboré sur base des membres du personnel d'Infrabel et de la SNCB ayant communiqué leur intention de travailler ces jours-là.

Ce lundi et ce mardi, seuls deux trains sur cinq reliant les grandes villes (IC) circuleront en raison du mouvement de grève, indiquait samedi la SNCB. Quasiment tous les trains prévus en heures de pointe (P) seront à l'arrêt. Pour les trains L et S, la proportion des trains qui circuleront est estimée à 25% lundi, et un tiers mardi.